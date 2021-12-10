Новые ФСБУ, которые станут обязательными с 2022 года. Разбираем на бесплатном вебинаре

С 1 января 2022 становятся обязательными ФСБУ 25/2018 и 6/2020. Это учет аренды и основных средств, а значит разбираться в новых стандартах желательно всем бухгалтерам.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «ФСБУ 25/2018 и 6/2020: все самое важное для бухгалтера». Он пройдет 13 декабря, начало в 11:00 по Мск.

О чем будет вебинар:

Учет аренды и основных средств по федеральным стандартам бухучета: что важно знать?

Подробный разбор ключевых моментов и сложных ситуаций.

Главный бонус — разбор от эксперта на практике ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 1С: Бухгалтерии 8.

Спикер — Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг.

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