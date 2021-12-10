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Новые ФСБУ, которые станут обязательными с 2022 года. Разбираем на бесплатном вебинаре

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Рубрика Бухгалтерский учет
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С 1 января 2022 становятся обязательными ФСБУ 25/2018 и 6/2020. Это учет аренды и основных средств, а значит разбираться в новых стандартах желательно всем бухгалтерам.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «ФСБУ 25/2018 и 6/2020: все самое важное для бухгалтера». Он пройдет 13 декабря, начало в 11:00 по Мск.

О чем будет вебинар:

  • Учет аренды и основных средств по федеральным стандартам бухучета: что важно знать?
  • Подробный разбор ключевых моментов и сложных ситуаций.

Главный бонус — разбор от эксперта на практике ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 1С: Бухгалтерии 8.

Спикер — Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг.

Записывайтесь скорее, пока есть места.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

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