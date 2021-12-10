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👉 Чего ждать от налоговиков при проверках в 2022 году? Бесплатный вебинар

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики по результатам года называют цифру в 29 трлн руб. поступлений в бюджет. В следующем году им надо будет повышать показатели. А это значит, что налоговые проверки в новом году будут еще жестче. Как к ним подготовиться?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки-2022: как защититься». Он пройдет 13 декабря, начало в 15:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

  • налоговые изменения-2022;
  • что такое налоговый мониторинг и почему о нем надо знать любой компании;
  • тенденции налоговых проверок в 2022 году.

Спикер — Константин Чупырь, налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов.

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К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

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