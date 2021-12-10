👉 Чего ждать от налоговиков при проверках в 2022 году? Бесплатный вебинар

Налоговики по результатам года называют цифру в 29 трлн руб. поступлений в бюджет. В следующем году им надо будет повышать показатели. А это значит, что налоговые проверки в новом году будут еще жестче. Как к ним подготовиться?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки-2022: как защититься». Он пройдет 13 декабря, начало в 15:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

налоговые изменения-2022;

что такое налоговый мониторинг и почему о нем надо знать любой компании;

тенденции налоговых проверок в 2022 году.

Спикер — Константин Чупырь, налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов.

Запишитесь сейчас.