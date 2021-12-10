В электронную трудовую книжку внесли запись об увольнении за воровство, которого не было. Что делать?

Записи в электронной трудовой книжке не скроешь. В сведениях СТД-Р или СТД-ПФР новый работодатель увидит все – где вы работали, и по какой причине были уволены. Если причина увольнения нелицеприятная, устроиться на новую работу будет сложно.
С такой проблемой столкнулась бывшая работница магазина. Женщина обратилась за разъяснениями на портал Роструда.
Ей внесли запись в ЭТК об увольнении за недостачу, хотя вину сотрудница не признала, и доказательств у работодателя нет.
Заявление в полицию было, но дело не завели.
Что делать?
Роструд советует обратиться к бывшему работодателю, чтобы он:
- изменил формулировку записи
или
- вообще отменил увольнение.
Если он откажется это сделать, можно обратиться за защитой своих трудовых прав:
- в ГИТ (в том числе через интернет);
- в комиссию по трудовым спорам (если она есть в компании);
- в прокуратуру;
- в суд.
Увольнение за хищение может быть:
- по пункту 6 статьи 81 ТК (совершение по месту работы хищения чужого имущества, установленного решением суда);
- по пункту 7 статьи 81 ТК (совершение виновных действий при обслуживании товарных ценностей, если есть основание для утраты доверия).
У вас в компании когда-нибудь были увольнения по этим нехорошим статьям?
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