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В электронную трудовую книжку внесли запись об увольнении за воровство, которого не было. Что делать?

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Рубрика Трудовое право
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Записи в электронной трудовой книжке не скроешь. В сведениях СТД-Р или СТД-ПФР новый работодатель увидит все – где вы работали, и по какой причине были уволены. Если причина увольнения нелицеприятная, устроиться на новую работу будет сложно.

С такой проблемой столкнулась бывшая работница магазина. Женщина обратилась за разъяснениями на портал Роструда.

Ей внесли запись в ЭТК об увольнении за недостачу, хотя вину сотрудница не признала, и доказательств у работодателя нет.

Заявление в полицию было, но дело не завели.

Что делать?

Роструд советует обратиться к бывшему работодателю, чтобы он:

  • изменил формулировку записи

или

  • вообще отменил увольнение.

Если он откажется это сделать, можно обратиться за защитой своих трудовых прав:

  • в ГИТ (в том числе через интернет);
  • в комиссию по трудовым спорам (если она есть в компании);
  • в прокуратуру;
  • в суд.

Увольнение за хищение может быть:

  • по пункту 6 статьи 81 ТК (совершение по месту работы хищения чужого имущества, установленного решением суда);
  • по пункту 7 статьи 81 ТК (совершение виновных действий при обслуживании товарных ценностей, если есть основание для утраты доверия).

У вас в компании когда-нибудь были увольнения по этим нехорошим статьям?

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