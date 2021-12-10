Основатель финансовой пирамиды кинул вкладчиков на 50 млн руб., а получил всего 4 года

61-летний житель Волгограда получил 4 года общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Он создал товарищество на вере, куда привлек денег от вкладчиков на 50 миллионов рублей.

По сути, он организовал финансовую пирамиду. На первых порах вкладчикам выплачивались проценты, но после окончания сроков вкладов свои деньги люди так и не увидели.

Всего потерпевших было 195 человек, а общий ущерб — около 50 млн руб. Основатель пирамиды получил 4 года общего режима по ч. 3 ст. 159 УК.

После была попытка оспорить приговор в апелляции, но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского городского суда в силе.

По материалам «МК».