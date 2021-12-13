В декабре можно потерять право на ПСН с начала прошедшего года

Если вы купили патент сроком действия с 1 января 2021 по 31 декабря 2021, то налоговый период для вас — год. Если в любое время с января по декабрь ваш доход превысит 60 млн. рублей, слет с патента произойдет задним числом — с 01.01.2021.
Разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 18.11.2021 № 03-11-11/93248.
Если ИП на ПСН превысил лимит дохода в декабре 2021 года, с 1 января 2021 года он считается перешедшим на ОСНО, УСН или ЕСХН.
Недавно были письма с аналогичным мнением.
Таким образом, покупая патент сразу на год, заранее планируйте свои доходы. Если ваша доходы на грани 60 млн, лучше брать патент на более короткие периоды, чтобы пересчитывать налоги на другой режим пришлось не за весь год, а за короткий промежуток времени.
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