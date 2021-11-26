При доходах свыше 60 млн рублей право на ПСН теряется с даты покупки патента

Если вы купили патент на год, внимательно следите за лимитом доходов, чтобы в декабре ваш годовой патент не превратился в тыкву.

Слет с ПСН из-за превышения лимита доходов (60 млн) происходит задним числом.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/89789 от 08.11.2021.

В таком случае ИП считается перешедшим на ОСНО, УСН или ЕСХН с начала налогового периода, на который был выдан патент.

Если патент куплен на период с 01.01.2021 по 31.12.2021, то превышение дохода приведет к утрате права на ПСН с 01.01.2021.

Аналогичное разъяснение Минфин дает в письме № 03-11-09/89661 от 03.11.2021.

То есть за весь год придется пересчитывать налоги. И хорошо, если ИП уже перешел на УСН. В противном случае он слетает на ОСНО.

Имейте в виду, что для расчета лимита в 60 млн рублей учитываются все доходы ИП по всем видам деятельности, по которым применяется ПСН и УСН.