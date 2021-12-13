Закон о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или антител к коронавирусу для самолетов и поездов решили пока отложить.

Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

При этом, как пишут «РБК» со ссылкой на Минтранс, по итогам совещаний решили проект закона проработать.

Такое решение приняли после слов Путина на прошлой неделе, что «не нужно принимать опрометчивых решений». А также президент рекомендовал тщательно изучить готовность транспортной системы.