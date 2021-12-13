Как без проблем сдать отчетность за 2021 год? Бесплатный вебинар уже завтра

У бухгалтеров на носу годовая отчетность. А это нервы, суматоха и постоянный страх что-то упустить и где-то накосячить. Помогут валерьянка и бесплатный вебинар.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Годовая бухгалтерская отчетность: что знать и в чем не ошибиться». Он пройдет завтра, 14 декабря, начало в 11:00 по Мск.
Разберем на вебинаре по полочкам:
- виды бухгалтерской отчётности;
- общие требования к составлению бухгалтерской отчётности;
- правила составления и состав.
Спикер — Елена Михеева, руководитель бухгалтерского агентства «Эффективные Решения».
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Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
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В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).