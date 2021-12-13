Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как без проблем сдать отчетность за 2021 год? Бесплатный вебинар уже завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

У бухгалтеров на носу годовая отчетность. А это нервы, суматоха и постоянный страх что-то упустить и где-то накосячить. Помогут валерьянка и бесплатный вебинар.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Годовая бухгалтерская отчетность: что знать и в чем не ошибиться». Он пройдет завтра, 14 декабря, начало в 11:00 по Мск.

Разберем на вебинаре по полочкам:

  • виды бухгалтерской отчётности;
  • общие требования к составлению бухгалтерской отчётности;
  • правила составления и состав.

Спикер — Елена Михеева, руководитель бухгалтерского агентства «Эффективные Решения».

Запишитесь прямо сейчас.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

Подборка полезных мероприятий

Разместить