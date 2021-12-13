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Через внесудебное банкротство списали 1,23 млрд руб. долгов

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Рубрика Банкротство
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Банкротством без судебной процедуры для «физиков» с сентября 2020 года воспользовалось более 6 тыс. человек. Из них 3,5 тыс. чел. списали 1,23 млрд руб. долгов. А всего под списание пойдет около 2 млрд рублей.

Об этом рассказал замминистра МЭР Илья Торосов.

По его словам, в 54% случаев процедуры приняли к рассмотрению, а годом ранее было 30%. Отказов стало меньше.

Всего, по данным «Федресурса», средняя сумма долга в завершенных внесудебных банкротствах составила 351,4 тыс. руб.

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Всего с января по сентябрь этого года признаны банкротами более 142 тыс. чел., как через судебную процедуру, так и без суда.

По материалам «Известий».

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