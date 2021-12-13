📃 К медотводу нужен будет еще и отрицательный ПЦР-тест

Люди с медотводами от вакцинации смогут попасть в общественные места только с отрицательным ПЦР-тестом.
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, сертификат о медотводе будет действителен только вместе с отрицательным ПЦР-тестом.
Сейчас прорабатывают перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, который представят уже в декабре и разошлют в регионы.
Кстати, ПЦР-тесты действуют 48 часов, из-за нового штамма «омикрон».
По материалам «Интерфакс».
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