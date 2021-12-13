Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📃 К медотводу нужен будет еще и отрицательный ПЦР-тест

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Коронавирус
Версия для печати

Люди с медотводами от вакцинации смогут попасть в общественные места только с отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, сертификат о медотводе будет действителен только вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Сейчас прорабатывают перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, который представят уже в декабре и разошлют в регионы.

Кстати, ПЦР-тесты действуют 48 часов, из-за нового штамма «омикрон».

По материалам «Интерфакс».

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

Подборка полезных мероприятий

Разместить