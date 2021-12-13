Работник упал по пути к рабочему месту на удаленке и смог выбить компенсацию

Человек на удаленке упал с лестницы и повредил позвоночник по пути к рабочему месту. В итоге он сумел выиграть спор о компенсации. Правда, все это происходило в Германии.

Немец спускался из спальни в свой домашний кабинет по винтовой лестнице, поскользнулся и упал. При этом повредил позвонок в грудном отделе. Он пытался получить страховку на случай травмы, полученной по пути на работу. Но страховая ему отказала, и после этого он пошел в суд.

В итоге высший федеральный социальный суд признал случай страховым — путь от постели к рабочему месту (даже если оно на удаленке) является маршрутом на работу, даже если работает человек из дома.

Отдельно суд отметил, что человек, вставая с постели, сразу шел работать, не завтракая. Этот момент был важен: если бы сначала он шел на кухню позавтракать, этот маршрут не признали бы «поездкой на работу».

По материалам The Guardian.