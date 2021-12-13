Инвесторы советуют: вкладывайтесь в доставку продуктов

Во всем мире развивается рынок доставки продуктов и готовой еды из магазинов и ресторанов. Инвесторы советуют присмотреться к акциям таких сервисов.

Возьмем, к примеру, 2021 год.

Американский сервис goPaff, специализирующийся на быстрой доставке продуктов, привлёк $1,15 млрд.

Стартап Food Rocket из Сан-Франциско получил $2 млн от фондов Baring Vostok и AltaIR Capital.

Украинский сервис доставки овощей OVO — $150 тыс от TA Ventures и ICLUB.

В России сервисы по доставке еды также стремительно развиваются. Помогла, в том числе, пандемия.

Например, «Самокат» сейчас выполняет примерно 6,8 млн заказов в месяц, а выручка фудтех-направления «Яндекса», который включает в себя «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Лавку», в III квартале выросла на 124% в годовом выражении.

Супермаркеты также активно развивают направления по доставке товаров. Тот же «Перекресток».

Вообще, сумма мировых инвестиций в фудтех в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла с $3,19 млрд до $10,1 млрд, а количество сделок увеличилось в два раза.

И потому инвесторы советуют присмотреться к акциям таких компаний. Вряд ли люди в будущем откажутся от доставки продуктов, даже когда пандемия пройдет.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».