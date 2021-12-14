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Максимальный доход по НПД повышать не собираются

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Рубрика Самозанятые
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Быть самозанятым можно до тех пор, как доход превысит 2,4 млн. рублей. Есть мнение, что эту планку дохода пора поднять. Но Минфин такую идею отверг.

В письме от 22.11.2021 № 03-11-11/94185 сообщается, что НПД — это льготный режим. Ставки налога — 4 и 6 %, взносов нет.

Его ввели, чтобы дать людям возможности вести свою деятельность в правовом поле.

Если сейчас увеличить лимит дохода, еще больше людей захотят перейти на НПД. Из-за этого сократятся поступления в бюджет, считает Минфин.

Вместе с тем власти проанализируют результаты эксперимента, и возможно, подкорректируют какие-то параметры этого спецрежима.

Эксперимент по НПД действует с 2019 по 2028 год.

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