Максимальный доход по НПД повышать не собираются

Быть самозанятым можно до тех пор, как доход превысит 2,4 млн. рублей. Есть мнение, что эту планку дохода пора поднять. Но Минфин такую идею отверг.

В письме от 22.11.2021 № 03-11-11/94185 сообщается, что НПД — это льготный режим. Ставки налога — 4 и 6 %, взносов нет.

Его ввели, чтобы дать людям возможности вести свою деятельность в правовом поле.

Если сейчас увеличить лимит дохода, еще больше людей захотят перейти на НПД. Из-за этого сократятся поступления в бюджет, считает Минфин.

Вместе с тем власти проанализируют результаты эксперимента, и возможно, подкорректируют какие-то параметры этого спецрежима.

Эксперимент по НПД действует с 2019 по 2028 год.