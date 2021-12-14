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Готовим бухгалтеров к годовой отчетности на завтрашнем бесплатном вебинаре

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Рубрика Отчетность
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Годовая отчетность уже совсем близко, а вместе с ней головная боль для многих бухгалтеров. Всегда можно что-то забыть, упустить, или где-то допустить ошибку. Как такого можно избежать?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Типичные ошибки бухгалтера в годовой отчетности». Он пройдет 15 декабря, начало в 15:00 по Мск.

На вебинаре эксперт расскажет, как не допустить типичных ошибок в отчетности. А еще поможет выстроить работу во время отчетности правильно и даст пример регламента по отчетам.

Спикер — Лариса Магафурова, Эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Записывайтесь скорее, места еще есть.

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