Мигранты по уровню зарплат почти догнали россиян

Средний заработок в месяц для мигрантов из Средней Азии составил более 47 тысяч рублей. Для сравнения, у россиян средняя зарплата — 54,6 тыс. руб.

К такому результату пришли в ходе совместного исследования сотрудники Федерации мигрантов России и ученые из МГУ.

Всего в исследовании поучаствовали 4,7 тыс. человек по всей стране.

22% мигрантов работают до 8 часов в день;

27,5% трудятся до десяти часов в сутки

27% — от 10 до 12 часов

22,4% — более 12 часов.

Самые выгодные вакансии ждут мигрантов в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки — в ЖКХ и сельском хозяйстве.

По материалам «РГ».