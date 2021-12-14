Мигранты по уровню зарплат почти догнали россиян

Средний заработок в месяц для мигрантов из Средней Азии составил более 47 тысяч рублей. Для сравнения, у россиян средняя зарплата — 54,6 тыс. руб.
К такому результату пришли в ходе совместного исследования сотрудники Федерации мигрантов России и ученые из МГУ.
Всего в исследовании поучаствовали 4,7 тыс. человек по всей стране.
- 22% мигрантов работают до 8 часов в день;
- 27,5% трудятся до десяти часов в сутки
- 27% — от 10 до 12 часов
- 22,4% — более 12 часов.
Самые выгодные вакансии ждут мигрантов в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки — в ЖКХ и сельском хозяйстве.
По материалам «РГ».
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