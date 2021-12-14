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Мигранты по уровню зарплат почти догнали россиян

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Рубрика Общество. Люди. События
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Средний заработок в месяц для мигрантов из Средней Азии составил более 47 тысяч рублей. Для сравнения, у россиян средняя зарплата — 54,6 тыс. руб.

К такому результату пришли в ходе совместного исследования сотрудники Федерации мигрантов России и ученые из МГУ.

Всего в исследовании поучаствовали 4,7 тыс. человек по всей стране.

  • 22% мигрантов работают до 8 часов в день;
  • 27,5% трудятся до десяти часов в сутки
  • 27% — от 10 до 12 часов
  • 22,4% — более 12 часов.

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Самые выгодные вакансии ждут мигрантов в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки — в ЖКХ и сельском хозяйстве.

По материалам «РГ».

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