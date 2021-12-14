Государство задолжало каждому неработающему пенсионеру по 90 тыс. рублей, подсчитали в Госдуме

Из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции, с 2015 по 2021 год пенсионеры потеряли по 90 тыс. рублей. И это речь о неработающих пенсионерах, которым пенсия в принципе индексируется.

Подсчеты произвели в КПРФ. Из озвучил депутат Олег Смолин.

В 2015 году инфляция была около 13 %, а пенсию проиндексировали только на 4 %. То есть ежегодно людям недоплачивали 9 % — это в общей сложности около 90 тыс. рублей.

«5 тысяч вернули пенсионерам в 2016 году, еще 10 тысяч в 2021-м. Но 90 минус 15, остается 75 тысяч, которые пенсионерам никто не вернул», — сказал представитель КПРФ.

Что касается работающих пенсионеров, то каждый из них за эти годы потерял около 256 тыс. рублей. По 15 тысяч им вернули, но 241 тыс. долга осталась.

Минтруд ответил на эти слова о недоплате пенсий из-за инфляции. Там заявили, что темп роста страховых пенсий неработающим за 6 лет на 9 процентных пунктов превысил инфляцию.

«В 2016 году в условиях высокой инфляции по итогам 2015 года (12,9 %) был принят особый порядок индексации пенсий: с начала года они были повышены на 4 % и дополнительно по итогам в январе 2017 года выплатили 5 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе министерства.

А с 2019 по 2024 годы предусмотрено ежегодное увеличение пенсий выше инфляции.

В этом году запланирована индексация на 5,9 %, но сейчас решается вопрос о более высокой индексации.