Пострадавший бизнес не освобожден от минимального налога по УСН

Если в регионе введена пониженная ставка по УСН с объектом «доходы минус расходы», это не значит, что минимальный налог автоматически отменяется.

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме от 25.11.2021 № 03-11-11/95386.

Рассмотрена ситуация, когда для пострадавшего от коронакризиса бизнеса в регионе установили ставку 5 % до УСН «доходы минус расходы». По итогам года 5 % с разницы оказалось меньше, чем 1 % с дохода. Какую сумму платить?

Минфин поясняет — платить надо минимальный налог 1 %.