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120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»

Найти надежного бухгалтера больше не проблема

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
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«Клерк» запустил сервис бухгалтерского обслуживания «Клерк.Бухгалтерия» и взорвал рынок бухгалтерского аутсорса. Преимущество в том, что при минимальных расценках «Клерк» берет на себя полную финансовую ответственность за риски, предоставляет лучших экспертов для консалтинга, а также решает кадровые и юридические вопросы. Фактически «Клерк» заменит собой весь бек-офис.

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

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120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»