Найти надежного бухгалтера больше не проблема

«Клерк» запустил сервис бухгалтерского обслуживания «Клерк.Бухгалтерия» и взорвал рынок бухгалтерского аутсорса. Преимущество в том, что при минимальных расценках «Клерк» берет на себя полную финансовую ответственность за риски, предоставляет лучших экспертов для консалтинга, а также решает кадровые и юридические вопросы. Фактически «Клерк» заменит собой весь бек-офис.

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