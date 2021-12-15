Треть россиян залезли в новые кредиты в этом году

65% россиян не брали в 2021 году никаких кредитов. А из тех, кто брали, больше всего берут потребкредиты и оформляют кредитные карты.
К таким результатам пришли в результате совместного опроса аналитики банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».
Те же, кто кредиты брали, разделились по следующим категориям:
- 21% опрошенных брали потребкредиты;
- 16% оформляли кредитные карты;
- 4% взяли ипотеку;
- 1% решили взять кредит на развитие бизнеса.
На вопрос, как изменилось материальное состояние в этом году, люди ответили так:
- 31% ответили, что по итогам этого года их финансовое состояние не изменилось;
- у 24% оно немного улучшилось;
- у 6% резко улучшилось;
- 29% сообщили, что их финансовое положение незначительно ухудшилось;
- резко ухудшились дела с материальным положением у 6%.
Всего в опросе участвовали 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с начелением от 100 тыс. человек.
По материалам «ТАСС».
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