Треть россиян залезли в новые кредиты в этом году

65% россиян не брали в 2021 году никаких кредитов. А из тех, кто брали, больше всего берут потребкредиты и оформляют кредитные карты.

К таким результатам пришли в результате совместного опроса аналитики банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Те же, кто кредиты брали, разделились по следующим категориям:

21% опрошенных брали потребкредиты;

16% оформляли кредитные карты;

4% взяли ипотеку;

1% решили взять кредит на развитие бизнеса.

На вопрос, как изменилось материальное состояние в этом году, люди ответили так:

31% ответили, что по итогам этого года их финансовое состояние не изменилось;

у 24% оно немного улучшилось;

у 6% резко улучшилось;

29% сообщили, что их финансовое положение незначительно ухудшилось;

резко ухудшились дела с материальным положением у 6%.

Всего в опросе участвовали 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с начелением от 100 тыс. человек.

По материалам «ТАСС».