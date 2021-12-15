Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Треть россиян залезли в новые кредиты в этом году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кредиты
Версия для печати

65% россиян не брали в 2021 году никаких кредитов. А из тех, кто брали, больше всего берут потребкредиты и оформляют кредитные карты.

К таким результатам пришли в результате совместного опроса аналитики банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Те же, кто кредиты брали, разделились по следующим категориям:

  • 21% опрошенных брали потребкредиты;
  • 16% оформляли кредитные карты;
  • 4% взяли ипотеку;
  • 1% решили взять кредит на развитие бизнеса.

На вопрос, как изменилось материальное состояние в этом году, люди ответили так:

  • 31% ответили, что по итогам этого года их финансовое состояние не изменилось;
  • у 24% оно немного улучшилось;
  • у 6% резко улучшилось;
  • 29% сообщили, что их финансовое положение незначительно ухудшилось;
  • резко ухудшились дела с материальным положением у 6%.

Всего в опросе участвовали 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с начелением от 100 тыс. человек.

По материалам «ТАСС».

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить