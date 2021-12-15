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Закон о QR-кодах в общественных местах скорее всего примут

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Рубрика Коронавирус
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Но с условием, что для него понадобятся дополнительные положения и акты, которые будут разрабатывать неограниченное время. Поправки рассмотрят завтра.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве.

«Закон, скорее всего, будет принят, но он будет рамочным, требующим разработки дополнительных положений и актов, время разработки которых можно не ограничивать <....>​ С одной стороны, власти не будут отступать от своего же решения, тем более это некоторые обязательства перед мировым сообществом, но власти понимают настроения людей» — заявил источник.

Иными словами, решили не спешить, опасаясь народных волнений.

В ГД этот законопроект поддержал комитет по беззопасности и противодействию коррупции, а рассматривать его будут завтра, 16 декабря. Также его поддерживают законодательные собрания в регионах

Ранее на «Клерке» писали, что QR-коды на транспорте решили пока не вводить.

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