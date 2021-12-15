Хакеры украли полмиллиарда рублей с корсчета банка в ЦБ

Такое случилось впервые за три года. Атака хакеров удалась через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР).

Как пишут «РБК», со ссылкой на отчет Group-IB, это сделала группировка хакеров MoneyTaker.

В прошлый раз, летом 2018-го, та же группировка атаковала по той же схеме ПИР Банк. Тогда сумма украденных денег составила 58 млн рублей.

По словам издания, процесс этот не быстрый. Атака началась еще с июня прошлого года через аффилированную с банком компанию. Примерно через месяц хакеры получили доступ к сети банка, исследовали ее с помощью ПО для хранения учетных данных проверки клиента, удаленного доступа и т.д.

Финальная стадия атаки началась в январе 2021 года. В результате хакеры получили доступ к системе межбанковских переводов, которые проводятся через АРМ КБР, а также смогли украсть цифровые ключи для подписания платежей, проходящих через ЦБ.

Эксперты считают, что риск повторения таких атак есть, но он невелик.