Хакеры украли полмиллиарда рублей с корсчета банка в ЦБ

Такое случилось впервые за три года. Атака хакеров удалась через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР).
Как пишут «РБК», со ссылкой на отчет Group-IB, это сделала группировка хакеров MoneyTaker.
В прошлый раз, летом 2018-го, та же группировка атаковала по той же схеме ПИР Банк. Тогда сумма украденных денег составила 58 млн рублей.
По словам издания, процесс этот не быстрый. Атака началась еще с июня прошлого года через аффилированную с банком компанию. Примерно через месяц хакеры получили доступ к сети банка, исследовали ее с помощью ПО для хранения учетных данных проверки клиента, удаленного доступа и т.д.
Финальная стадия атаки началась в январе 2021 года. В результате хакеры получили доступ к системе межбанковских переводов, которые проводятся через АРМ КБР, а также смогли украсть цифровые ключи для подписания платежей, проходящих через ЦБ.
Эксперты считают, что риск повторения таких атак есть, но он невелик.
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