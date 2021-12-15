В России рекорд по вакансиям за 7 лет. Работать некому?

Зафиксирован рекорд по количеству вакансий за последние 7 лет. Бизнесу сейчас не хватает около 2,2 млн. работников.
Такие данные приводятся в исследовании аудиторской сети FinExpertiza.
Особенно кадровый голод испытывает бизнес из следующих регионов:
- Москва — 149,7 тыс. вакансий;
- Красноярский край — 95,5 тыс. вакансий;
- Ростовская область — 72,3 тыс. вакансий;
- Амурская область — 70,8 тыс. вакансий
- Иркутская область — 70 тыс. вакансий;
- Московская область — 68,4 тыс. вакансий;
- Краснодарский край — 67,9 тыс. вакансий;
- Приморский край — 67,6 тыс. вакансий;
- Нижегородская область — 64,8 тыс. вакансий;
- Татарстан — 61,7 тыс. вакансий;
Последний раз компании так остро нуждались в работниках в 2014 году.
Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу, пишет ИА ТАСС.
Меньше всего нуждаются в новых работниках предприятия Ингушетии — там не хватает примерно 510 человек. В Ненецком автономном округе кадровый дефицит около 700 человек, в Северной Осетии 1 260 вакансий.
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