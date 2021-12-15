В России рекорд по вакансиям за 7 лет. Работать некому?

Зафиксирован рекорд по количеству вакансий за последние 7 лет. Бизнесу сейчас не хватает около 2,2 млн. работников.

Такие данные приводятся в исследовании аудиторской сети FinExpertiza.

Особенно кадровый голод испытывает бизнес из следующих регионов:

Москва — 149,7 тыс. вакансий;

Красноярский край — 95,5 тыс. вакансий;

Ростовская область — 72,3 тыс. вакансий;

Амурская область — 70,8 тыс. вакансий

Иркутская область — 70 тыс. вакансий;

Московская область — 68,4 тыс. вакансий;

Краснодарский край — 67,9 тыс. вакансий;

Приморский край — 67,6 тыс. вакансий;

Нижегородская область — 64,8 тыс. вакансий;

Татарстан — 61,7 тыс. вакансий;

Последний раз компании так остро нуждались в работниках в 2014 году.

Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу, пишет ИА ТАСС.

Меньше всего нуждаются в новых работниках предприятия Ингушетии — там не хватает примерно 510 человек. В Ненецком автономном округе кадровый дефицит около 700 человек, в Северной Осетии 1 260 вакансий.

А в вашей компании укомплектован штат?