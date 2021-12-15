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В России рекорд по вакансиям за 7 лет. Работать некому?

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Рубрика Общество. Люди. События
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Зафиксирован рекорд по количеству вакансий за последние 7 лет. Бизнесу сейчас не хватает около 2,2 млн. работников.

Такие данные приводятся в исследовании аудиторской сети FinExpertiza.

Особенно кадровый голод испытывает бизнес из следующих регионов:

  • Москва — 149,7 тыс. вакансий;
  • Красноярский край — 95,5 тыс. вакансий;
  • Ростовская область — 72,3 тыс. вакансий;
  • Амурская область — 70,8 тыс. вакансий
  • Иркутская область — 70 тыс. вакансий;
  • Московская область — 68,4 тыс. вакансий;
  • Краснодарский край — 67,9 тыс. вакансий;
  • Приморский край — 67,6 тыс. вакансий;
  • Нижегородская область — 64,8 тыс. вакансий;
  • Татарстан — 61,7 тыс. вакансий;

Последний раз компании так остро нуждались в работниках в 2014 году.

Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная — открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу, пишет ИА ТАСС.

Меньше всего нуждаются в новых работниках предприятия Ингушетии — там не хватает примерно 510 человек. В Ненецком автономном округе кадровый дефицит около 700 человек, в Северной Осетии 1 260 вакансий.

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