💸 Мошенники попытались украсть деньги со счета, но их уже украли до них

Для этого они поменяли гендира на номинала и оформили фиктивный заем, заверенный у нотариуса. Но когда они пришли с исполнительной надписью нотариуса в банк, оказалось, что денег на счетах уже нет.

Все началось с того, что в 2017 году гендиректор и учредитель одной компании попал под домашний арест. У компании на расчетном счете были деньги, о чем узнал адвокат. Адвокат решил привлечь специалиста по реорганизациям компаний и придумал схему.

Суть ее — если по нотариально удостоверенному договору займа не возвращают деньги, то кредитор может получить в бесспорном порядке нотариальную надпись, которая является исполнительным документом (как исполнительный лист, только без суда).

После этого нашли подставных лиц из людей, ведущих «асоциальный образ жизни», изготовили поддельное решение о смене директора в компании с деньгами на счете, и подали изменения по форме Р14001 в налоговую.

Далее изготовили документы об одобрении беспроцентного займа от подставного лица, а также о получении захваченной компанией наличных на сумму 5,3 млн рублей. Все документы заверили у нотариуса.

После этого подставное лицо должно было обратиться за исполнительной надписью к нотариусу, но человек, который играл его роль, решил уехать на малую родину, в республику Коми. Группе пришлось привлечь замначальника отдела ОБЭП по республике, чтобы найти того человека и заставить выдать нотариальную доверенность еще одному «номиналу».

В итоге исполнительную надпись они получили, пришли с нею в банк, но, как оказалось, денег на счетах уже не было — их похитила другая преступная группа.

От наказания этот факт не освободил, но четверых оправдали, а двое отделались условными сроками со штрафами.

По материалам «Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга».