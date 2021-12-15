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120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»

О самых частых бухгалтерских ошибках расскажем завтра на бесплатном вебинаре

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Рубрика Бухгалтерия
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Отчетность на носу, а в постоянном нервном напряжении бухгалтер может легко наделать ошибок. Как исправлять ошибки бухгалтера, и когда это нужно делать?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Топ самых частых ошибок бухгалтера: как исправлять». Он пройдет завтра, 16 декабря, начало в 17:00 по Москве.

О чем поговорим на вебинаре:

  • ФНС согласна с тем, что понятия «ошибки» и «искажения», приведенные в ПБУ 22/2010, следует применять и для целей налогообложения.
  • Что ошибкой можно не считать? Мнение финансового ведовства.
  • Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году. Что говорит по этому поводу Верховный суд?
  • Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году. Срок исковой давности по статьям 122 и 113 НК.
  • Счета-фактуры исправительные и корректировочные (не путать!).

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Записывайтесь сейчас, места еще есть.

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

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120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»