О самых частых бухгалтерских ошибках расскажем завтра на бесплатном вебинаре

Отчетность на носу, а в постоянном нервном напряжении бухгалтер может легко наделать ошибок. Как исправлять ошибки бухгалтера, и когда это нужно делать?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Топ самых частых ошибок бухгалтера: как исправлять». Он пройдет завтра, 16 декабря, начало в 17:00 по Москве.
О чем поговорим на вебинаре:
- ФНС согласна с тем, что понятия «ошибки» и «искажения», приведенные в ПБУ 22/2010, следует применять и для целей налогообложения.
- Что ошибкой можно не считать? Мнение финансового ведовства.
- Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году. Что говорит по этому поводу Верховный суд?
- Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году. Срок исковой давности по статьям 122 и 113 НК.
- Счета-фактуры исправительные и корректировочные (не путать!).
Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
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