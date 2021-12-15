📊 Инвесторы советуют, как можно воспользоваться падением индекса Мосбиржи

С начала недели российский фондовый рынок поставил рекорд по падению за более, чем полтора года. Инвесторы советуют не паниковать и покупать акции российских компаний.

13 декабря индекс Мосбиржи упал на 3,77 %, РТС — на 3,98 %.Подобное падение было в апреле 2020-го, когда по всему миру были локдауны от пандемии и снижение цен на нефть до $37,6 за баррель.

14 декабря антирекорды продолжились. Утренние торги обвалили индекс Мосбиржи еще ниже — до уровня февраля 2021 года. А вместе с ним посыпались и акции «Газпрома» и Сбербанка. К вечеру рынок потери отыграл, индикаторы Мосбиржи и РТС вышли в плюс, увеличившись на 0,35% и 0,55%.

Эксперты считают, что столь впечатлительное падение было из-за внешней политики и давления западных стран на «Северный поток-2». И советуют присмотреться к акциям российских компаний, пока они снизились в цене. Рынок в итоге будет корректироваться.

А новичкам-инвесторам советуют не паниковать, держать просевшие акции и углублять свои знания о работе бирж.

По материалам «Известий».