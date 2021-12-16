Жена может получить вычет по НДФЛ на лечение мужа, даже если все документы – на его имя

У супругов все доходы общие. И расходы тоже. А значит и вычет по НДФЛ на лечение из общих доходов может получить каждый из них.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.11.2021 № 03-04-05/93216.

Вычет на определенные медицинские услуги и любые лекарства дадут в сумме фактических расходов, но не более 120 тыс. рублей.

Он положен на лечение:

свое;

детей до 18 лет;

супругов;

родителей

Неважно, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие расходы на лечение. Каждый из них при наличии доходов, облагаемых НДФЛ, вправе получить социальный вычет по медицинским расходам. Ведь эти расходы оплачены за счет общих доходов супругов.

Таким образом, муж с женой вправе претендовать на получение вычета независимо от того, на кого из супругов оформлены документы.

Применить вычет можно в размере расходов, не учтенных для целей вычета другим супругом.