За продажу акций нужно платить НДФЛ. Но есть исключения

Продажа акций российских и иностранных компаний не облагается НДФЛ, если они были в собственности человека более 5 лет. Но не всякие акции подпадают под эту льготу.
Речь идет об акциях из пункта 2 статьи 284.2 НК.
Условия следующие:
- акции составляют уставный капитал организаций;
- не более 50 % активов компаний состоит из недвижимости в РФ (данным отчетности на последний день месяца перед продажей).
При этом иностранная фирма не должна быть зарегистрирована в офшорной зоне.
Минфин в письме от 19.11.2021 № 03-04-05/93507 пояснил, как рассчитать долю российской недвижимости у компании.
Если это российская фирма — надо взять балансовую стоимость активов из бухотчетности.
Если фирма иностранная, ориентироваться надо на финансовую отчетность по правилам иностранного законодательства.
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