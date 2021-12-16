Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

За продажу акций нужно платить НДФЛ. Но есть исключения

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Продажа акций российских и иностранных компаний не облагается НДФЛ, если они были в собственности человека более 5 лет. Но не всякие акции подпадают под эту льготу.

Речь идет об акциях из пункта 2 статьи 284.2 НК.

Условия следующие:

  • акции составляют уставный капитал организаций;
  • не более 50 % активов компаний состоит из недвижимости в РФ (данным отчетности на последний день месяца перед продажей).

При этом иностранная фирма не должна быть зарегистрирована в офшорной зоне.

Минфин в письме от 19.11.2021 № 03-04-05/93507 пояснил, как рассчитать долю российской недвижимости у компании.

Если это российская фирма — надо взять балансовую стоимость активов из бухотчетности.

Если фирма иностранная, ориентироваться надо на финансовую отчетность по правилам иностранного законодательства.

ВНИМАНИЕ!

Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить