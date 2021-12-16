❗ Стало известно, по какой форме бизнесу сдавать отчет для единого налогового платежа

С 1 июля 2022 года на добровольной основе вводится единый налоговый платеж для компаний и ИП. ФНС уже разработала формы документов для внедрения этого механизма.
На федеральном портале опубликованы три проекта.
Будут такие бланки:
- заявление о применении особого порядка уплаты налогов;
- уведомление об исчисленных налогах при применении особого порядка уплаты налогов;
- заявление о возврате суммы единого налогового платежа.
Чтобы применять особый порядок уплаты налогов, надо пройти сверку расчетов с ИФНС, по результатам которой нет разногласий, и подать заявление. Оно выглядит вот так:
Бизнес, перешедший на единый платеж, сдает в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты.
Вот бланк уведомления:
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