❗ Стало известно, по какой форме бизнесу сдавать отчет для единого налогового платежа

С 1 июля 2022 года на добровольной основе вводится единый налоговый платеж для компаний и ИП. ФНС уже разработала формы документов для внедрения этого механизма.

На федеральном портале опубликованы три проекта.

Будут такие бланки: заявление о применении особого порядка уплаты налогов;

уведомление об исчисленных налогах при применении особого порядка уплаты налогов;

заявление о возврате суммы единого налогового платежа.

Чтобы применять особый порядок уплаты налогов, надо пройти сверку расчетов с ИФНС, по результатам которой нет разногласий, и подать заявление. Оно выглядит вот так:

Бизнес, перешедший на единый платеж, сдает в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты.

Вот бланк уведомления: