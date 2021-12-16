Все о страховых взносах в 2022 году — завтра на бесплатном вебинаре

Кроме уплаты налогов, компании и ИП должны перечислять взносы, в которых очень легко запутаться. Поможем разобраться и заодно расскажем, что будет со взносами в 2022 году.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Страховые взносы в 2022 году: изменения и практика». Он пройдет 17 декабря, начало в 11:00 по Мск.

О чем поговорим на вебинаре:

что изменится в этой сфере в 2022 году;

кто обязан перечислять взносы и в каком объеме;

какие сроки и как отчитываться.

А также обсудим учет застрахованных лиц, куда подавать заявления на подтверждение тарифа и многое другое.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

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