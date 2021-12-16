Эксперт рассказал, что покупать доллары и хранить в них сбережения — это не инвестиции

Но за доллары можно покупать ценные бумаги, и они выгоднее рублевых при длительных вложениях.
Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова директора региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григория Сосновского.
Эксперт советует хранить сбережения в той валюте, в которой предстоят траты в ближнем будущем. Например, если собрались в отпуск — стоит откладывать в иностранной валюте. Если же траты предстоят в рублях — то их и откладывать.
Кроме того, он рассказал о распространенном заблуждении, когда люди считают инвестициями просто хранение сбережений в валюте. Курс валют непредсказуем, а сами по себе они свою стоимость не увеличивают, в отличие от компаний, чьи ценные бумаги торгуются на бирже.
Также он дал несколько советов, в какие ценные бумаги (долларовые или рублевые) стоит вкладываться. Это зависит от следующих моментов:
- инвестиции в долларах лучше делать на долгий срок — они лучше вырастут;
- рубли обесцениваются быстрее долларов.
Потому, если инвестиции планируются долгосрочными, в них должно быть больше долларовых активов.
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