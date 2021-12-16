Свежие разъяснения и судебная практика по ФСБУ 5/2019— завтра на бесплатном вебинаре

Стандарт действует уже год, однако многие бухгалтеры в нем пока не успели толком разобраться.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Последние новости для бухгалтера про ФСБУ 5/2019 „Запасы“». Он пройдет завтра, 17 декабря, начало в 17:00 по Москве.
О чем будем говорить:
- Как разобраться в стандарте новичку?
- Как подобрать способ применения нового стандарта, который подходит именно вашей компании?
Также разберем последние разъяснения Минфина и арбитражную практику, которые помогут вам в работе с новым стандартом.
Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
Запишитесь скорее, места пока есть.
ВНИМАНИЕ!
Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
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