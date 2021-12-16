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Свежие разъяснения и судебная практика по ФСБУ 5/2019— завтра на бесплатном вебинаре

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Стандарт действует уже год, однако многие бухгалтеры в нем пока не успели толком разобраться.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Последние новости для бухгалтера про ФСБУ 5/2019 „Запасы“». Он пройдет завтра, 17 декабря, начало в 17:00 по Москве.

О чем будем говорить:

  • Как разобраться в стандарте новичку?
  • Как подобрать способ применения нового стандарта, который подходит именно вашей компании?

Также разберем последние разъяснения Минфина и арбитражную практику, которые помогут вам в работе с новым стандартом.

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Запишитесь скорее, места пока есть.

ВНИМАНИЕ!

Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

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