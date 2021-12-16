В Москве задержали руководителя Межрайонной инспекции ФНС №3

Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве супруга в ведомства, которые проверяла инспекция, где он просто так получал зарплату в 2 млн руб. в месяц.
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
Как сообщает издание, у высокопоставленного налоговика провели обыски, в том числе и по месту работы. Нашли десятки миллионов рублей наличными, дорогую ювелирку и 15 брендовых часов.
Идет следствие.
ВНИМАНИЕ!
Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу