В Москве задержали руководителя Межрайонной инспекции ФНС №3

Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве супруга в ведомства, которые проверяла инспекция, где он просто так получал зарплату в 2 млн руб. в месяц.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Как сообщает издание, у высокопоставленного налоговика провели обыски, в том числе и по месту работы. Нашли десятки миллионов рублей наличными, дорогую ювелирку и 15 брендовых часов.

Идет следствие.