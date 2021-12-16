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В Москве задержали руководителя Межрайонной инспекции ФНС №3

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Рубрика УК РФ
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Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве супруга в ведомства, которые проверяла инспекция, где он просто так получал зарплату в 2 млн руб. в месяц.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Как сообщает издание, у высокопоставленного налоговика провели обыски, в том числе и по месту работы. Нашли десятки миллионов рублей наличными, дорогую ювелирку и 15 брендовых часов.

Идет следствие.

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