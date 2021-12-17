Вас предупредят о положенных соцвыплатах

О том, что вам положено пособие за рождение ребенка или вам уже пора на пенсию, вас оповестят через Госуслуги.

Опубликован приказ Минтруда от 16.11.2021 № 805н с перечнем жизненных событий для проактивного информирования граждан о полагающихся им мерах социальной защиты.

Перечень такой:

В 2021 году уже идут уведомления при рождении ребенка, о том, что человеку присвоили инвалидность, о том, что подошел пенсионный возраст.

В 2021 году начнут информировать о достижении ребенком определенного возраста и беременности.

В 2023 году сообщат о получении статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, а также о звании ветерана.

В 2024 году придет информация о создании молодой семьи. Также будут информировать о потере кормильца и установлении опеки.

Чтобы получать такие уведомление, надо на Госуслугах заполнить согласие.