Как не попасть на огромные штрафы с иностранными работниками? Бесплатный вебинар

Когда работодатель привлекает к работе иностранцев, он надеется сэкономить. Но штрафы там, даже за формальные нарушения, такие, что работники золотыми выйдут. Как этого избежать?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Привлечение иностранной рабочей силы: риски и ответственность». Он пройдет 20 декабря, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

правовой статус иностранных работников;

наиболее распространенные основания для привлечения к административной ответственности;

типичные ошибки, допускаемые компанией в ходе контрольных мероприятий;

каких случаях суды освободят компанию от ответственности;

когда наступает уголовная ответственность для руководителя компании.

Спикеры:

Дмитрий Анисимов , магистр права, старший юрист юридической компании «Проценко и Партнеры».

, магистр права, старший юрист юридической компании «Проценко и Партнеры». Олег Романенко, адвокат, кандидат юридических наук, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».

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