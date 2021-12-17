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Как защититься от обвинений налоговиков в схематозе? Бесплатный вебинар

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Налоговики всегда ищут, где бы доначислить, бюджет нужно наполнять. А как быть бизнесу, который всегда ищет, где бы сэкономить, чтобы не закрыться? Нужно доказать реальную экономическую цель своих действий, и порой придется судиться.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Необоснованная налоговая выгода. Как выживать бизнесу?». Он пройдет 20 декабря, начало в 14:00 по Москве.

Вы узнаете на вебинаре:

  • на что смотрит налоговая инспекция при установлении необоснованной налоговой выгоды;
  • как защититься от претензий налоговиков;
  • как вести себя на допросе;
  • можно ли найти правду в судах.

Спикер — Михаил Брюханов, к.э.н., FCCA, магистр права, практикующий налоговый консультант, управляющий партнер ИАС.

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