Бизнесмена могут посадить на 10 лет из-за махинаций по контрактам с мэрией

В Сочи гендиректор компании заключил с мэрией контракт по проектно-изыскательным работам. Объем работ он выполнил меньше, но «разницу» дописал в акты о выполненных работах, и в итоге получил 13,5 млн. руб.
Теперь его обвиняют в мошенничестве, уголовное дело направили в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, плюс придется возместить ущерб. На его автомобили и банковские счета наложили арест.
По материалам «Кубань24».
ВНИМАНИЕ!
Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу