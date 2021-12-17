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Бизнесмена могут посадить на 10 лет из-за махинаций по контрактам с мэрией

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Рубрика Мошенничество
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В Сочи гендиректор компании заключил с мэрией контракт по проектно-изыскательным работам. Объем работ он выполнил меньше, но «разницу» дописал в акты о выполненных работах, и в итоге получил 13,5 млн. руб.

Теперь его обвиняют в мошенничестве, уголовное дело направили в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, плюс придется возместить ущерб. На его автомобили и банковские счета наложили арест.

По материалам «Кубань24».

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