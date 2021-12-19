Отказаться от электронной трудовой книжки нельзя, даже если вам ее навязали насильно

В прошлом году была кампания по выбору способа ведения трудовых книжек. Многие перешли на ЭТК, но не все сделали этот выбор добровольно. И изменить этот выбор уже нельзя.

Кто-то выбирал электронный вариант, кто-то — бумажный. А кто-то ничего не выбирал и его молчание — это автоматический выбор бумажной трудовой.

Как показывает практика, не везде работники делали свой выбор добровольно. Зачастую на них оказывали давление работодателя. А где-то вообще сотрудников даже никто не спрашивал, просто сдали на весь штат СЗВ-ТД с пометкой о переходе на ЭТК.

Такую ситуацию рассмотрел Роструд.

Там пояснили, что отказ от электронной трудовой книжки зеоном не предусмотрен.

После перехода на ЭТК бумажная книжка не ведется.

Но у работника есть право пожаловаться на работодателя в трудинспекцию или в суд.