Отказаться от электронной трудовой книжки нельзя, даже если вам ее навязали насильно

В прошлом году была кампания по выбору способа ведения трудовых книжек. Многие перешли на ЭТК, но не все сделали этот выбор добровольно. И изменить этот выбор уже нельзя.
Кто-то выбирал электронный вариант, кто-то — бумажный. А кто-то ничего не выбирал и его молчание — это автоматический выбор бумажной трудовой.
Как показывает практика, не везде работники делали свой выбор добровольно. Зачастую на них оказывали давление работодателя. А где-то вообще сотрудников даже никто не спрашивал, просто сдали на весь штат СЗВ-ТД с пометкой о переходе на ЭТК.
Такую ситуацию рассмотрел Роструд.
Там пояснили, что отказ от электронной трудовой книжки зеоном не предусмотрен.
После перехода на ЭТК бумажная книжка не ведется.
Но у работника есть право пожаловаться на работодателя в трудинспекцию или в суд.
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