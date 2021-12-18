😪 Большинство бухгалтеров заявили об эмоциональном выгорании. Работа больше не приносит радости

Три четверти россиян (76 %) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. Чаще всего такое случается с бухгалтерами и HR-менеджерами. Они находятся в постоянном стрессе и сильно устают.

Исследование провели платформа hh и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом».

Чаще всего выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов:

Новосибирск (92 %);

Казань (85 %);

Санкт-Петербург (78 %);

Москва (76 %):

Самара (73 %);

Екатеринбург (68 %);

Краснодар (68 %).

Если говорить о профессиях, то больше всего страдают: бухгалтеры (88 %);

HR-менеджеры (88 %);

юристы (83 %);

сотрудники банков (82 %);

PR-менеджеры (82 %);

IT-специалисты (75 %).

Люди замечают у себя:

отсутствие радости от работы;

постоянное чувство вины и горечи;

снижение концентрации внимания;

нарушение сна;

утомляемость.

Почему это происходит? Психологи считают, что выгорание — это одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.

Депрессия начинается незаметно и развивается постепенно.

«Известия» приводят рекомендации специалиста:

разделите зону рабочего пространства и зону отдыха (особенно это важно для тех, кто работает из дома);

не перегружайте себя, выпишите рабочие задачи и решите какие вы точно в состоянии сегодня выполнить (расставьте приоритеты по срокам).