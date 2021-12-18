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😪 Большинство бухгалтеров заявили об эмоциональном выгорании. Работа больше не приносит радости

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Рубрика Бухгалтеры
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Три четверти россиян (76 %) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. Чаще всего такое случается с бухгалтерами и HR-менеджерами. Они находятся в постоянном стрессе и сильно устают.

Исследование провели платформа hh и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом».

Чаще всего выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов:

  • Новосибирск (92 %);
  • Казань (85 %);
  • Санкт-Петербург (78 %);
  • Москва (76 %):
  • Самара (73 %);
  • Екатеринбург (68 %);
  • Краснодар (68 %).
Если говорить о профессиях, то больше всего страдают:

  • бухгалтеры (88 %);
  • HR-менеджеры (88 %);
  • юристы (83 %);
  • сотрудники банков (82 %);
  • PR-менеджеры (82 %);
  • IT-специалисты (75 %).
Люди замечают у себя:

  • отсутствие радости от работы;
  • постоянное чувство вины и горечи;
  • снижение концентрации внимания;
  • нарушение сна;
  • утомляемость.
Почему это происходит? Психологи считают, что выгорание — это одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.

Депрессия начинается незаметно и развивается постепенно.

«Известия» приводят рекомендации специалиста:

  • разделите зону рабочего пространства и зону отдыха (особенно это важно для тех, кто работает из дома);
  • не перегружайте себя, выпишите рабочие задачи и решите какие вы точно в состоянии сегодня выполнить (расставьте приоритеты по срокам).

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