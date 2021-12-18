😪 Большинство бухгалтеров заявили об эмоциональном выгорании. Работа больше не приносит радости

Три четверти россиян (76 %) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. Чаще всего такое случается с бухгалтерами и HR-менеджерами. Они находятся в постоянном стрессе и сильно устают.
Исследование провели платформа hh и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом».
Чаще всего выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов:
- Новосибирск (92 %);
- Казань (85 %);
- Санкт-Петербург (78 %);
- Москва (76 %):
- Самара (73 %);
- Екатеринбург (68 %);
- Краснодар (68 %).
Если говорить о профессиях, то больше всего страдают:Люди замечают у себя:
- бухгалтеры (88 %);
- HR-менеджеры (88 %);
- юристы (83 %);
- сотрудники банков (82 %);
- PR-менеджеры (82 %);
- IT-специалисты (75 %).
- отсутствие радости от работы;
- постоянное чувство вины и горечи;
- снижение концентрации внимания;
- нарушение сна;
- утомляемость.
Почему это происходит? Психологи считают, что выгорание — это одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.Депрессия начинается незаметно и развивается постепенно.
«Известия» приводят рекомендации специалиста:
- разделите зону рабочего пространства и зону отдыха (особенно это важно для тех, кто работает из дома);
- не перегружайте себя, выпишите рабочие задачи и решите какие вы точно в состоянии сегодня выполнить (расставьте приоритеты по срокам).
СРОЧНО!
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