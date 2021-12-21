Алименты предпринимателю на ПСН считают от доходов из книги учета

Книга учета доходов ИП на ПСН — это документ, который подтверждает доходы бизнесмена для удержания алиментов.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/96837 от 30.11.2021.
Форма книги унифицированная. Она утверждена приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н.
В книге отражаются все хозяйственные операции по патенту:
- в хронологической последовательности;
- на основе первичных документов;
- позиционным способом.
Дата получения дохода — по кассовому методу. Это дата:
- поступления денег, в том числе на расчетный счет;
- передачи дохода в натуральной форме;
- взаимозачета.
Добавим, что при расчете алиментов должны учитывать не только доходы, но и расходы ИП. Об этом прямо говорится в постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.
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