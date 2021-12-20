В 2022 году стоит инвестировать на срок от трех лет, предупредил эксперт

Рост ключевой ставки и ожидаемый спад инфляции весной следующего года позволят вложиться в рублевые облигации на долгий срок.
В стране инвестиционный бум — в ноябре на Московской бирже число брокерских счетов частных инвесторов составило 26,5 млн, а число физлиц, у которых есть доступ к биржевым рынкам — 16,2 млн. чел. Приток в ноябре составил 937,6 тыс. чел.
Независимый финансовый Наталья Смирнова эксперт рассказала, как инвестировать в 2022 году. По ее словам, не стоит вкладываться на срок от месяца до года.
«Инвестировать в 2022 стоит только в том случае, если ваш срок — от 3 лет как минимум» — сказала она.
Также она рассказала, что нет единого «рецепта» для всех инвесторов. У всех свои суммы, сроки, готовность к рискам. А значит, нужно каждые рекомендации примерить на себя.
О том, куда вкладываться эксперт сказала, что ЦБ скорее всего будет дальше повышать ключевую ставку, а это значит, что стоит присмотреться к облигациям. Ожидается, что инфляция пойдет на спад весной 2022 года, а значит, можно будет вложиться в рублевые облигации на долгий срок.
Еще можно вложиться в акции компаний, которые перекладывают инфляцию в свой конечный продукт: коммунальный сектор, продукты питания, ретейл, товары повседневного спроса. Но, предупреждает эксперт, желательно выбирать акции со стабильными дивидендами.
По материалам «ПРАЙМ».
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