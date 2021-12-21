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Успейте сдать 3-НДФЛ и заявление на возврат налога за 2018 год

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Рубрика 3-НДФЛ
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31 декабря 2021 года истекает срок для возврата НДФЛ за 2018 год в связи с вычетами (на лечение, обучение, покупку жилья и т.д.)

Если вы еще не сдали декларацию 3-НДФЛ, но хотите воспользоваться своим правом на вычет за тот период, то поспешите.

Если вы уже сдали 3-НДФЛ, то не забудьте до конца года обязательно отправить заявление на возврат налога.

Без него налог вам не вернут, даже если декларация будет сдана.

Дело в том, что за 2018 год старая форма декларации и в ней нет заявления. Оно подается на отдельном бланке.

А уже с 2019 года заявление вшито в саму декларацию и отдельно его заполнять не надо.

Сдать заявление до конца этого года должны и пенсионеры, которые в 2021 году заявили имущественный вычет за 2017, 2018, 2019, 2020 годы.

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