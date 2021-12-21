Налоговики за 2021 год вычеркнули из реестра 214,1 тыс. компаний из-за недостоверных сведений

В 2021 году налоговики исключили из ЕГРЮЛ 345,66 тыс. компаний. Из них две трети — из-за недостоверных сведений. И только 42,5 тыс. ликвидировали сами владельцы бизнеса.
К таким результатам пришли в результате исследования аналитики FinExpertiza.
За 11 месяцев 2021 года были ликвидированы 345,66 тыс. компаний против 466,23 тыс. годом раньше (разница — 25,9%). Это минимум с 2015 года.
В прошлом году число закрытых компаний превысило число открытых на 269,68 тыс., то в 2021 году перевес сократился до 143,43 тыс. (количество новых запущенных бизнесов в этом году выросло незначительно — с 196,6 тыс. до 202,2 тыс.). Новых компаний зарегистрировали в этом году 202,2 тыс., что немного превысило показатель прошлого года — 196,6 тыс.
В 2021 году 62% (214,1 тыс.) компаний исключили из-за недостоверных сведений, 24% (82,68 тыс.) - как недействующие, 12% (42,5 тыс.) - по инициативе учредителей, 2% (6,4 тыс.) обанкротились. И 1% реорганизовали (4,5 тыс.).
При этом, в 15 регионах ликвидировать компании стали чаще. Чукотский автономный округ лидирует — там закрывать компании стале чаще на 90,9%. Далее идут:
- Ставропольский край (67,7%);
- Липецкая область (63,8%);
- Бурятия (45%);
- Республика Алтай (41,2%);
- Карелия (27%);
- Томская область (21,5%);
- Алтайский край (12,7%);
- Камчатский край (8,7%);
- Магаданская область (7,9%).
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