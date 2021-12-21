Какой конфигурацией 1С вы пользуетесь

Большая желтая программа лидирует среди предпочтений бухгалтеров. Наши опросы год за годом показывают именно это. А давайте разберемся, у кого какие конфигурации стоят?
Покликайте ниже. А мы для вас потом по топу предпочтений отдельные обучающие материалы выпустим:-)
И еще интересует (пишите в комментах ответы) — вы управленческий учет в своей конфигурации как настраиваете?
СРОЧНО!
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