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Какой конфигурацией 1С вы пользуетесь

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Большая желтая программа лидирует среди предпочтений бухгалтеров. Наши опросы год за годом показывают именно это. А давайте разберемся, у кого какие конфигурации стоят?

Покликайте ниже. А мы для вас потом по топу предпочтений отдельные обучающие материалы выпустим:-)

И еще интересует (пишите в комментах ответы) — вы управленческий учет в своей конфигурации как настраиваете?

СРОЧНО!

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