У патента с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговый период – год, а не месяц

Несмотря на то, что в НК черным по белому написано, что в 2021 году налоговый период по ПСН — месяц, это не так, и по годовому патенту период — год.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/96089 от 26.11.2021
Дело в том, что норму НК про налоговый период по ПСН в 2021 году налоговики и бизнесмены трактуют по-разному.
По пункту 1 статьи 346.49 НК налоговым периодом признается календарный год, если иное не установленопунктами 1.1, 2 и 3 этой статьи НК.Смотрите нашу таблицу.
|Норма НК
|Продолжительность налогового периода
|п. 1 ст. 346.49 НК
|год
|п. 1.1 ст. 346.49 НК
|в 2021 году — месяц
|п. 2 ст. 346.49 НК
|срок, на который выдан патент, если он меньше месяца
|п.3 ст. 346.49 НК
|срок с даты начал патента до даты прекращения деятельности (если она прекратилась)
Год больше месяца, а значит пункт 2 не применяется.
Пункт 1 не применяется, потому что он не про 2021 год.
Значит применяется пункт 1.1 и налоговый период будет 1 месяц.
Почему так важно точно определить период? Дело в том, что это имеет ключевое значение, если ИП превышает лимит дохода. Потому что слет с патента происходит задним числом с начала налогового периода. И конечно ИП будет очень горько пересчитывать все налоги с начала года, если вдруг в декабре его доход зашкалил.
Но в своих разъяснениях по этому вопросу Минфин непреклонен. В патенте с 01.01.21 по 31.12.21 не 12 налоговых периодов по 1 месяцу, а один период — год.
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