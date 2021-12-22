У патента с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговый период – год, а не месяц

Несмотря на то, что в НК черным по белому написано, что в 2021 году налоговый период по ПСН — месяц, это не так, и по годовому патенту период — год.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/96089 от 26.11.2021

Дело в том, что норму НК про налоговый период по ПСН в 2021 году налоговики и бизнесмены трактуют по-разному.

По пункту 1 статьи 346.49 НК налоговым периодом признается календарный год, если иное не установлено пунктами 1.1, 2 и 3 этой статьи НК.

Смотрите нашу таблицу.

Норма НК Продолжительность налогового периода п. 1 ст. 346.49 НК год п. 1.1 ст. 346.49 НК в 2021 году — месяц п. 2 ст. 346.49 НК срок, на который выдан патент, если он меньше месяца п.3 ст. 346.49 НК срок с даты начал патента до даты прекращения деятельности (если она прекратилась)

Бизнес, вчитываясь в НК, рассуждает так.

В 2021 году пункт 1 не работает, так как иное установлено пунктом 1.1. То есть в 2021 году налоговый период — месяц. Но есть исключения — пункт 2. Однако этот пункт касается только периода меньше месяца. Год больше месяца, а значит пункт 2 не применяется. Пункт 1 не применяется, потому что он не про 2021 год. Значит применяется пункт 1.1 и налоговый период будет 1 месяц.

Минфин считает иначе и делает вывод, что если ИП получил патент с 01.01.2021 по 31.12.2021, налоговым периодом для него будет

Почему так важно точно определить период? Дело в том, что это имеет ключевое значение, если ИП превышает лимит дохода. Потому что слет с патента происходит задним числом с начала налогового периода. И конечно ИП будет очень горько пересчитывать все налоги с начала года, если вдруг в декабре его доход зашкалил.

Но в своих разъяснениях по этому вопросу Минфин непреклонен. В патенте с 01.01.21 по 31.12.21 не 12 налоговых периодов по 1 месяцу, а один период — год.