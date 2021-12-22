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Самозанятый может работать с компанией, где он раньше был исполнителем по ГПХ. Но налоговики все проверят

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Рубрика Самозанятые
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Даже если компания формально соблюдает закон при сотрудничестве с самозанятыми, это не значит, что она точно не строит никакие незаконные схемы.

Налоговики в ходе проверки все разузнают и определят, не является ли самозанятый контрагент по факту сотрудником компании.

Разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/17284@ от 10.12.2021.

В нем говорится, что самозанятые не могут оказывать услуги своим работодателям, в том числе бывшим.

Но если отношения с заказчиком раньше были не по трудовому договору, а по ГПХ, то можно продолжать сотрудничать с ним уже в статусе СМЗ.

Но налоговики в ходе проверки будут выяснять, точно ли отношения были и есть по типу ГПХ, или на самом деле у них трудовой характер.

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