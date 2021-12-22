💻 Доступ к Госуслугам усложнят

Чтобы попасть на портал, понадобится ввести не только логин и пароль, но и код из СМС.
О введении двухфакторной авторизации на Госуслугах рассказали в Минцифры, пишут «Известия».
По словам источника в министерстве, около 90% профилей имеют доступ только по однофакторной авторизации — логин-пароль. Во время пандемии функционал портала и его посещаемость выросли в разы: пользователи оформляют дистанционно кредиты, госвыплаты, получают QR-коды. И могут стать жертвами мошенников.
Настроить дополнительную защиту можно и сейчас, но со следующего года это будет в обязательном порядке.
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