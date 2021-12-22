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В Санкт-Петербурге хотят тоже ввести АУСН, чтобы бизнес экономил на бухгалтерах

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Рубрика АУСН
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Петербургские депутаты намерены добиться введения в регионе автоматической упрощенки.

Пока по законопроекту, принятому вчера в первом чтении, эксперимент вводится в 4 регионах (Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан).

Петербург тоже хочет присоединиться к эксперименту по АУСН.

Депутаты заксобрания заявляют, что отмена ЕНВД больно ударила по бизнесу, и АУСН позволит предпринимателям компенсировать потери.

«При АУСН речь идет о полной автоматизации процессов, которая исключает из них самый дорогой элемент — квалифицированного специалиста — бухгалтера», — прокомментировал председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

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