В Санкт-Петербурге хотят тоже ввести АУСН, чтобы бизнес экономил на бухгалтерах

Петербургские депутаты намерены добиться введения в регионе автоматической упрощенки.
Пока по законопроекту, принятому вчера в первом чтении, эксперимент вводится в 4 регионах (Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан).
Петербург тоже хочет присоединиться к эксперименту по АУСН.
Депутаты заксобрания заявляют, что отмена ЕНВД больно ударила по бизнесу, и АУСН позволит предпринимателям компенсировать потери.
«При АУСН речь идет о полной автоматизации процессов, которая исключает из них самый дорогой элемент — квалифицированного специалиста — бухгалтера», — прокомментировал председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.
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