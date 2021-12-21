⚡ Госдума одобрила новый налоговый режим АУСН

Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект № 20281-8 о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Система будет применяться с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в четырех регионах:

Москва;

Московская область;

Калужская область;

Татарстан.

Добровольно перейти на АУСН сможет малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей.

Налог будут считать сами налоговики.

Подробно об этом режиме читайте в нашем обзоре.

Ко второму чтению подготовят поправки. В частности, обсудят вопрос, надо ли на банки перекладывать функции налоговых агентов.