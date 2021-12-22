Соцвыплаты и прожиточный минимум защитили от списания по долгам

Со счетов россиян нельзя будет списывать социальные пособия по кредитным долгам и по исполнительным листам.

Сегодня Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект с такими поправками.

Речь идет о детских пособиях, выплатах беременным и малоимущим.

Если банк все-таки спишет пособие в счет долга по кредиту, то по заявлению клиента эти деньги он вернет в течение 3 дней.

Также в законопроекте предусмотрена защита от списания прожиточного минимума.

Должник может написать заявление в банк, чтобы, списывая долги по исполнительному листу, на его счете оставляли прожиточный минимум.

Если у должника есть иждивенцы, то неприкосновенной может стать сумма выше прожиточного минимума.