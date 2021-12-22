Соцвыплаты и прожиточный минимум защитили от списания по долгам

Со счетов россиян нельзя будет списывать социальные пособия по кредитным долгам и по исполнительным листам.
Сегодня Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект с такими поправками.
Речь идет о детских пособиях, выплатах беременным и малоимущим.
Если банк все-таки спишет пособие в счет долга по кредиту, то по заявлению клиента эти деньги он вернет в течение 3 дней.
Также в законопроекте предусмотрена защита от списания прожиточного минимума.
Должник может написать заявление в банк, чтобы, списывая долги по исполнительному листу, на его счете оставляли прожиточный минимум.
Если у должника есть иждивенцы, то неприкосновенной может стать сумма выше прожиточного минимума.
СРОЧНО!
Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина
- Длительность 25 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»