Инвесторы рекомендуют вкладываться в склады для доставки товаров, офисы «на час» и в дома престарелых

А также в дата-центры, офисные помещения, мини-склады и медицинские организации.
К таким результатам пришли аналитики консалтинговой компании PwC. Они опросили застройщиков коммерческой и жилой недвижимости, инвестиционные фонды и управляющие компании.
- 59% проголосовали за вложения в склады «последней мили» — это склады, из которых товар доставляют непосредственно покупателю. По словам инвесторов, сервисы по доставке сейчас очень быстро развиваются, однако таких вот складов очень не хватает.
- 48% считают, что нужно вкладываться в коворкинги и сервисные офисы. Это куда можно прийти и арендовать рабочее место, скажем, на час.
- 28% рекомендуют инвестировать в дома престарелых. По их словам, этот рынок многообещающий, и в нашей стране почти не развит.
Кроме того, среди популярных форматов для инвестиций оказались помещения для складирования продукции небольших размеров, офисы в центральном деловом районе, дата-центры, медицинские центры.
По материалам «ТАСС».
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