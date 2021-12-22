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Инвесторы рекомендуют вкладываться в склады для доставки товаров, офисы «на час» и в дома престарелых

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Рубрика Инвестиции
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А также в дата-центры, офисные помещения, мини-склады и медицинские организации.

К таким результатам пришли аналитики консалтинговой компании PwC. Они опросили застройщиков коммерческой и жилой недвижимости, инвестиционные фонды и управляющие компании.

  • 59% проголосовали за вложения в склады «последней мили» — это склады, из которых товар доставляют непосредственно покупателю. По словам инвесторов, сервисы по доставке сейчас очень быстро развиваются, однако таких вот складов очень не хватает.
  • 48% считают, что нужно вкладываться в коворкинги и сервисные офисы. Это куда можно прийти и арендовать рабочее место, скажем, на час.
  • 28% рекомендуют инвестировать в дома престарелых. По их словам, этот рынок многообещающий, и в нашей стране почти не развит.

Кроме того, среди популярных форматов для инвестиций оказались помещения для складирования продукции небольших размеров, офисы в центральном деловом районе, дата-центры, медицинские центры.

По материалам «ТАСС».

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